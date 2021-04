Homem é preso após matar gato de estimação, destruir televisor a tiro e bater na esposa

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito virou cavalo do cão neste domingo (11) em Parauapebas

Segundo a Polícia Militar, em Parauapebas, região do sudeste paraense, Renato Alves Ferreira foi preso sob a acusação de violência doméstica contra a esposa dele, Milena do Espírito Santo Menezes, neste domingo (11). Ele a agrediu e ameaçou matá-la com uma espingarda na mão.

Ainda segundo a polícia, a mulher de Renato Ferreira se escondeu na casa de uma amiga, temendo por sua vida, por que o marido estaria transtornado, ao se irritar e matar o gato de estimação dela, destruir uma televisão do casal com tiro de espingarda e ainda ameaçar matá-la.

A polícia chegou até o suspeito por meio de uma denúncia, na tarde deste domingo, e o acusa também do crime de posse ilegal de arma. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Ronaldo foi encontrado na Rua 81, no bairro Nova Carajás. Ele disse que havia apenas discutido com a esposa, no entanto, não soube informar onde ela estava.

A guarnição, então, recebeu a informação anônima de que Milena Menezes estava na casa de uma amiga, o que foi confirmado. Ela contou que foi agredida pelo marido, acrescentando que ele é violento e que, armado de espingarda, a ameaçou de morte.

A mulher disse que na semana passada, Renato Fereira matou o gato de estimação dela e destruiu o televisor do casal. Ela ainda informou aos PMs sobre as duas espingardas dele e relatou que ele deu vários empurrões nela, ainda na tarde deste domingo, agredindo-a física e moralmente. Por isso, ela correu para a casa de uma amiga.

O suspeito confirmou que as duas armas eram dele e disse que as utiliza para caçar. Ele entregou as espingardas aos policiais e foi conduzido para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os procedimentos legais.