Homem é preso após tentar agredir governador da Califórnia

Gavin Newsom fazia visita para promover pequenos negócios em Oakland, foi retirado da situação por policiais e não ficou ferido. Mulher que se identificou como irmã do suspeito, de 54 anos, o descreveu como um morador de rua com graves problemas de saúde mental.

Um homem foi preso sob suspeita de agredir o governador da Califórnia, Gavin Newsom, durante sua visita ao centro de Oakland, disseram as autoridades na sexta-feira (18).

Newsom estava indo a uma barbearia e pizzaria em Old Oakland para promover pequenos negócios quando foi “abordado por um indivíduo agressivo”, disse Fran Clader, diretora de comunicações da Patrulha Rodoviária da Califórnia, que fornece segurança para o governador.

Os policiais retiraram Newsom da situação e prenderam o homem de 54 anos, disse ela.

Newsom não parecia ferido, relatou o jornal “East Bay Times”, e brincou com os repórteres que diferentes pessoas têm maneiras diferentes de dizer olá.

O homem foi levado para a prisão do condado de Alameda, onde foi autuado por investigação de resistência a um oficial executivo e agressão a um funcionário público.

Contatada por telefone, uma mulher identificada como irmã do suspeito o descreveu como um morador de rua com graves problemas de saúde mental. Ela disse que a alegação feita pelas autoridades era “consistente com o comportamento dele no passado”.

Fonte G1