Homem é preso após tentativa de estupro em via pública em Tucuruí

No Brasil, um estupro é registrado a cada 8 minutos; 85% das vítimas são mulheres; em 70% dos casos, a vítima é criança ou vulnerável; quase 84% dos estupradores são conhecidos das vítimas. Números tristes que sustentam uma “cultura do estupro” no país. E em cada número, uma história. A vítima pode ser famosa ou anônima, mas os enredos repetem marcas que perpassam os perfis de mulheres exploradas, objetificadas e violentadas desde o nascimento.

Em Tucuruí, no sudeste paraense, uma equipe do 13° Batalhão de Polícia Militar (13° BPM) prendeu um homem em flagrante pelo crime de tentativa de estupro a uma mulher, em uma via pública. A ação aconteceu na noite de quarta para quinta-feira (06).

Durante rondas ostensivas pelo município, uma guarnição da PM foi parada por uma mulher em via pública após fugir das garras de um indivíduo que tentou abusar sexualmente da mesma. De imediato, os policiais capturaram o indivíduo, em seguida o conduziram a 15° Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

De acordo com as informações do Delegado plantonista Diogo Bandeira, o indivíduo teria perseguido a mulher em uma via pública. Em determinado trecho da via, ao perceber pouca movimentação no local, ele teria tentado agarrar e beijar a vítima.

Desesperada, a vítima conseguiu se esquivar das atitudes do homem e pedir socorro a uma viatura da PM que estava nas proximidades, a qual efetuou a prisão em flagrante do indivíduo.

De acordo com o delegado, no interrogatório do suspeito, o mesmo tentava a todo tempo alegar a prática criminosa fugindo das indagações da autoridade policial. O indivíduo que já possui diversas passagens pela polícia já encontra-se preso no Sistema Penitenciário de Tucuruí.

Fonte: Debate com informações de Neto Alves