Homem é preso após vender brownies de maconha em Brasília

Nesta quarta-feira (13), um homem de 40 anos foi preso por vender brownies de maconha em áreas nobres de Brasília (DF). As informações são do G1.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) disse que o suspeito fazia entregas na Asa Sul, na Asa Norte, no Lago Sul e em um shopping. A casa dele fica no Park Way.

Investigações tiveram início após a mãe de um adolescente descobrir que o filho comprou um brownie que tinha maconha. Ela registrou uma ocorrência e apontou o nome do suspeito, bem como o telefone dele e o local de entregas em um shopping.

Nas buscas realizadas nesta quarta, a polícia encontrou “uma pequena quantidade de maconha”, balanças digitais e brownies.

A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da PCDF, acompanha o caso.

– Ele vendia há um ano. Os contatos eram feitos por aplicativo de celular e ele entregava. Ele circulava pela Asa sul e Asa norte onde tem muito colégio, e ele vendia em sua maioria para adolescentes – disse o delegado Luiz Henrique Sampaio.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels