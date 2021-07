Homem é preso com 4kg de maconha em Abaetetuba

Equipes apreenderam dinheiro, aparelhos celulares e um veículo. Suspeito integra facção criminosa, segundo as investigações.

A Polícia Civil prendeu em flagrante um integrante de facção criminosa por tráfico de drogas nesta quinta-feira (29), no município de Abaetetuba, nordeste do estado. A prisão ocorreu durante diligências de investigação relacionadas ao crime de tráfico de drogas. Ele integra facção criminosa, segundo as investigações.

Durante as buscas na residência e automóvel do suspeito, as equipes apreenderam cerca de quatro quilos de maconha, uma quantia em dinheiro, aparelhos celulares e um veículo.

Foi constatado que o homem é membro de uma facção criminosa com atuação na cidade e já foi preso anteriormente pelo mesmo crime. Após procedimentos, o mesmo foi encaminhado ao Sistema Penitenciário.