Homem é preso com droga na PA-287 em Redenção

Uma guarnição da Policia Militar (PM) durante ronda na rodovia 287, cerca de 3 Km da cidade de Redenção, no sul do Pará, suspeitou de um veículo SWSRX4 que ao avistar a viatura aumentou a velocidade como se tivesse se fugindo.

O motorista foi abordado, e durante averiguação os militares encontraram no porta-malas do mesmo uma bolsa térmica com cerca de cinco tijolos de uma substância conhecida como crack, pesando apaixonadamente 4.965 kg.

O condutor do veículo foi identificado como Fábio Luís, alegou que havia pegado a carga na cidade de Confresa MT, e estava indo para o Estado do Tocantins.

Diante do flagrante Fabio Luís foi conduzido junto com a droga para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Fonte: Rio Maria em Foco

Por: karlos Wonnei-190