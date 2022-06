Homem é preso com mais de 1,3 mil papelotes de cocaína em Belém

Um homem suspeito de tráfico de drogas acabou na delegacia após ser flagrado com .1387 papelotes de basta base de cocaína. A ação policial foi na terça-feira (7) em Belém, no bairro da Cabanagem.

Os policiais chegaram até o suspeito e as drogas após denúncias de havia alguém vendendo drogas na área. Ao abordar o suspeito, os policiais encontraram papelotes de baste base de cocaína com ele.

O homem, que não teve idade revelada, disse aos policiais que no quintal de casa havia mais drogas e no local, um isopor com mais papelotes foi encontrado, ainda segundo a Polícia Militar. O suspeito e a droga foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da Cabanagem.

Fonte: g1 Pará

Foto: PM/Divuçgação