Homem é preso com quase 200 papelotes de cocaína no bairro do Tapanã, em Belém

O flagrante foi feito por militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) durante rondas pela rua Uberabas

Um homem foi preso por tráfico de drogas após ter sido flagrado com quase 200 papelotes de cocaína no bairro do Tapanã, em Belém. O flagrante foi feito por militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) durante rondas pela rua Uberabas. As informações foram divulgadas pela PM nesta sexta-feira (30).

Conforme o relato dos policiais, o acusado chamou a atenção das equipes ao demonstrar um comportamento descrito como suspeito. A guarnição decidiu se aproximar para realizar a abordagem e encontraram com ele cerca de 300 gramas de maconha.

Indagado, o homem acabou revelando o local onde escondia o restante da droga, que ficava enterrada em um terreno baldio. Lá, foram encontrados mais 196 papelotes de pasta base de cocaína. O caso ocorreu na última terça-feira (27).

O homem, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi preso em flagrante e conduzido, junto com o material apreendido, para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do Tapanã, onde foram tomadas as devidas providências.