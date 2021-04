Homem é preso com quase R$3500 em notas falsas no sudeste paraense

Prisão integra parte da 2ª fase da operação nacional realizada pela Polícia Federal para combater organização criminosa responsável pela fabricação e circulação de cédulas falsas

Um homem foi preso pela Polícia Federal, em Marabá, após ser flagrado com quase R$3.500 em notas falsas na cidade do sudeste paraense, nesta sexta-feira (23). O acusado foi autuado pela prática do crime de moeda falsa, em cumprimento a uma parte da Operação Rebote Fakes 2. De âmbito nacional, a ação policial visa combater uma organização criminosa, que atua em vários estados do Brasil, responsável pela fabricação e circulação de cédulas falsas.

O caso ocorreu em uma agência dos Correios de Marabá quando, durante diligências, a equipe policial conseguiu identificar e qualificar o destinatário de uma encomenda contendo 34 cédulas de R$ 100, totalizando a quantia de R$ 3.400 em dinheiro falso.

O flagrante ocorreu no momento em que o indivíduo, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, deixava a agência com o pacote em mãos. Indagado, o acusado confessou o crime. Além disso, ele assumiu ter desembolsado R$ 600 pela mercadoria ilegal.

A ação contou com atuação da Unidade de Repressão à Falsificação de Moedas da Polícia Federal, além da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios. As investigações em relação ao caso seguem em andamento.

Vale lembrar que, também no âmbito da operação, um homem foi preso em flagrante em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, com 50 cédulas de R$ 20 falsas. O caso ocorreu na quinta-feira (22).

Após o fim das investigações, uma vez confirmada a hipótese criminal, os envolvidos responderão pelos crimes de Moeda Falsa (Art. 289 do Código Penal) e o crime de Organização Criminosa (Art. 2° da Lei 12.850/2013), podendo cumprir pena de até 20 anos de prisão.