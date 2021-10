Homem é preso com um quilo de óxi na Cidade Nova, RMB

Um homem foi preso com um quilo de óxi na noite desta segunda-feira (11) véspera do feriado, na Cidade Nova, Região Metropolitana de Belém.

Os militares voltavam de uma missão administrativa na área quando se depararam com o suspeito que descia de um carro de aplicativo e demonstrou certo nervosismo ao perceber a presença da polícia.

Diante do comportamento suspeito a equipe policial fez a abordagem do homem e encontrou na mochila dele os entorpecentes e materiais usado no preparo da droga.

O homem foi preso e conduzido junto com o material apreendido para a Seccional da Cidade Nova onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Ascom/PM