Homem é preso e adolescente apreendido em plantação de maconha em Tomé-Açu

Um homem foi preso e um adolescente apreendido em plantação de maconha em Tomé-Açu, nordeste do Pará. No local foram apreendidos 12 mil pés de maconha e 17 quilos de droga cultivada na zona rural do município.

De acordo com a PM, os agentes chegaram ao local depois de um denúncia anônima feita pelo “Disque-Denúncia”. A denúncia relatou a existência de uma plantação de maconha na comunidade Mancha Negra há três meses.

As equipes policiais foram até a área denunciada e encontraram uma plantação com aproximadamente 12 mil pés de maconha tipo skunk. Um homem que estava no local foi preso em flagrante e um adolescente apreendido.

Ainda segundo a PM, a equipe apreendeu 17 tabletes de maconha prensada, um saco plástico com sementes da mesma droga, duas prensas artesanais, uma espingarda calibre 28, uma máquina trituradora e outros materiais relacionados ao cultivo e preparo da erva para a venda.

Parte da plantação foi incinerada, e a outra apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu, junto com os demais materiais encontrados, além do homem e do adolescente encontrados no local.

