Homem é preso e outro morre em ação da PM que apreendeu drogas e objetos roubados em Marituba

Um homem foi preso e outro morreu durante ação da Polícia Militar no município de Marituba, na Grande Belém, durante operação contra uma quadrilha especializada em roubos de carro, resultou na apreensão de uma arma de fogo, entorpecentes e na recuperação de dois veículos roubados. As informações são deste domingo (6).

Após receber diversas denúncias anônimas informando sobre um grupo oriundo do município de Acará, que estaria praticando roubos de veículos na região metropolitana estava escondido em um apartamento no condomínio “Viver Melhor Marituba”, onde além de esconder os carros roubados, também vendiam entorpecentes, a unidade organizou uma ação para verificar a veracidade dos fatos.

No local, os agentes identificaram dois denunciados e, na tentativa de abordagem, um deles sacou uma arma e atirou contra os militares que em legítima defesa revidaram atingindo o suspeito, ele foi socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, onde morreu durante atendimento.

O segundo suspeito se entregou e foi preso. Nas buscas, além do revólver, calibre 38, foram encontrados 35 papelotes de maconha, 13 de cocaína, uma balança de precisão, dois televisores, dois veículos com registro de roubo e diversas chaves e documentos de outros carros que não foram achados no local.

O material apreendido foi encaminhado para a Seccional Urbana de Marituba.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: PM/Ascom