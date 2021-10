Homem é preso em Augusto Corrêa pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 15, no município de Augusto Corrêa, na região nordeste, um homem pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Na casa do homem, a equipe policial encontrou drogas escondidas entre os tijolos do reboco da casa e também enterradas no quintal. A PC também encontrou uma adolescente na casa. O homem estava foragido do sistema penal pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado, entre outros crimes. O homem foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele está à disposição da justiça.

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Internet