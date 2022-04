Homem é preso em Belém por pornografia Infantil

Um homem não identificado foi preso em flagrante nesta terça-feira (12), durante uma operação da Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), na operação intitulada “Operação Grooming”. Durante a operação foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram 20 policiais envolvidos na ação de diversas divisões.

Segundo delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, em declaração a Agência Pará, Ressaltou a cerca do combate aos crimes contra vulneráveis: “Estamos intensificando as ações para o enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes praticados no meio digital. Com a promoção de constantes qualificações conseguimos combater a criminalidade e elucidar crimes, mostrando que a instituição está atenta ao combate à modalidade cibernética”.

Ainda segundo a Agência Pará, a Delegada Lua Figueiredo, que foi a responsável por coordenar a operação a crimes relacionados ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no meio digital, afirma que a investigação está acontecendo há cerca de 10 meses, e que inicialmente três vítimas aliciadas através das redes sociais foram identificadas.

A delegada ainda declara “Essa operação é direcionada para o combate da pornografia infantil praticada por meio da internet. Durante as investigações, nossas equipes identificaram perfis falsos que estavam sendo utilizados para aliciar crianças para produção de vídeos pornográficos’’.

Dispositivos como tablets, celulares, computadores e outros eletrônicos que eram utilizados para o armazenamento dos materiais pornográficos foram apreendidos durante a ação da Polícia Científica do Pará, e serão enviados para análise pela equipe de perícia para que seja esclarecido o modo como os criminosos atuavam e a fim de tentar identificar mais envolvidos.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ag. Pará

Fotos: Talison Lima/PC