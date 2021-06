Homem é preso em flagrante após acender rojão na boca de um cachorro

Prática criminosa resultou na morte do animal

Um homem foi preso em flagrante após colocar um rojão na boca de um cachorro. O caso conteceu no bairro Baixada, em Porto da Folha, no Recife (PE), e foi destacado pelo portal Olhar Animal. A Polícia Militar foi chamada na última quinta-feira (10) para atender a ocorrência de maus-tratos a animal, que resultou na morte do cachorro.

Segundo as informações repassadas pela polícia, o acusado teria segurado a boca do animal enquanto outro homem acendia uma bomba dentro da boca do cachorro. “Diante da comunicação, a Polícia Militar iniciou as buscas e, constatando o crime, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi feito o Auto de Prisão em Flagrante”, destacou a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, em nota divulgada na imprensa local.

Fonte: Amazonia