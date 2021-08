Homem é preso em flagrante após agredir dona de estabelecimento que o flagrou furtando

Vitório Keven Farias da Silva, de 24 anos, invadiu uma loja em Itaituba e depois golpeou a proprietária com um pedaço de pau

Um rapaz identificado como Vitório Keven Farias da Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante após invadir um estabelecimento comercial e agredir a proprietária com um pedaço de pau na tarde desta segunda-feira (30), no município de Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. As informações são do portal Giro.

Testemunhas relataram às autoridades policiais que o homem entrou no estabelecimento para tentar furtar, mas foi flagrado pela mulher praticando o delito. Ele então teria partido para cima dela com um pedaço de pau, golpeando-a na região da cabeça.

Depois de agredir a vítima, Vitório ainda teria tentado fugir, mas foi alcançado e linchado por populares que ouviram os gritos de socorro da comerciante. O acusado foi amarrado até a chegada dos policiais. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a mulher.

Ainda de acordo com a polícia, o autor da agressão estaria embriagado quando foi preso. Encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, ele teria passado mal e precisou ser socorrido por uma ambulância do Samu, que o levou para o hospital.

FONTE O LIBERAL