Homem é preso em flagrante durante operação da PF contra pedofilia, no Pará

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), durante a Operação “Atrocitas”, da Polícia Federal (PF), que investiga crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil. Além do flagrante, um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Parauapebas, Viseu e no estado de Goiás.

As investigações iniciaram a partir de relatório produzido pelo Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da Polícia Federal (NURCOP/DRCC/CGPFAZ), setor especializado no combate a abuso sexual infantil.

Segundo a PF, o abusador se valia da convivência íntima com as crianças para estuprá-las e fotografar as cenas, armazenando as imagens em aparelhos telefônicos e servidores na internet. A ação contou com 18 policiais federais.

Durante o cumprimento das medidas foi constatado o armazenamento de fotos e vídeos com conteúdo relativo à pornografia infantil, sendo assim, foi realizada a prisão em flagrante do envolvido.

Além disso, foram apreendidos um notebook, um videogame com HD interno, 15 HDs externos e dez pen drives. Tais mídias irão passar por perícia especializada da PF para averiguar se possuem conteúdo criminoso armazenado.

Confirmada a hipótese criminal, o envolvido pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

Atrocitas é o termo em latim para atrocidades, ação repleta de perversidade, crueldade.

Fonte: O Liberal

Foto: Ascom/ PF