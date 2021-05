Homem é preso em flagrante por violência doméstica, em Altamira

Na manhã da última quinta-feira, 20 de maio, a autoridade policial recebeu uma mensagem da vítima, que teria sido agredida pelo seu companheiro, solicitando ajuda policial para sair do local. Outra denúncia anônima sobre o mesmo caso também foi feita às autoridades.

A partir das informações, uma equipe se deslocou até a residência da vítima, encontrando-a com lesões visíveis na boca e no pescoço. Perante o fato, o agressor que se encontrava no local foi preso em flagrante. A vítima com seus três filhos e o suspeito, foram conduzidos até Altamira, onde já na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), foram ouvidos e o procedimento policial foi realizado.

Por diversas vezes a equipe da DEAM, recebeu denúncias anônimas sobre as agressões sofridas pela vítima, sendo esta a terceira vez que uma equipe policial teria se deslocado até o local para investigar o caso, mas nas outras vezes a mesma sempre negou a violência e recusou se deslocar até a unidade para realizar os procedimentos. Neste caso, porém, ela confessou já ter sofrido agressões anteriormente, bem como uma de suas filhas confirmou os fatos relatados.

Fonte: Polícia Civil do Pará

Imagem: ilustrativa