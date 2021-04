Homem é preso em Goianésia acusado de estuprar as cinco filhas

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra ele, expedido pela Comarca do município

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (14), acusado de ato libidinoso contra as cinco filhas, delito com materialidade confirmada por laudos periciais. A Delegacia de Goianésia do Pará, na região sudeste, cumpriu mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável contra o acusado.

“O acusado já era investigado pelo mesmo crime praticado em desfavor de suas filhas, com idades entre 4 e 13 anos. Ao tomarmos conhecimento que estava em uma região rural, foi solicitada à Comarca a prisão, no que foi expedido e cumprido nas primeiras horas de (ontem) hoje”, disse o delegado Melquesedeque Ribeiro. A prisão ocorreu em uma área rural a 65 km de Goianésia.

O preso foi encaminhado à Unidade de Polícia para procedimentos penais e logo após foi levado à cadeia pública de Tucuruí. A Polícia Civil do Pará informa que, em 2019 foram registrados 1.140 casos de estupro. Em 2020, o número ficou em 932 casos. De janeiro até 14 de abril deste ano, foram 860 casos.

Para Cristina Maria Bastos, da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), por conta da pandemia da Covid-19 crianças passaram a ficar longe da escola e de outros ambientes sociais, se tornando mais vulneráveis e indefesas.

“Por conta da pandemia há o aconselhamento do isolamento social. Com o resguardo domiciliar houve várias notificações de casos de maus-tratos e abuso de crianças e adolescentes”, informou a delegada, acrescentando que “a maior parte dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorre dentro do lar. É nesse ambiente que a vítima é maltratada, violentada e às vezes chega à morte”.

A Polícia Civil do Pará recebe e investiga denúncias de estupro de vulneráveis. Quem desconfiar ou presenciar uma agressão ou abuso sexual deve denunciar imediatamente.

No Disque Denúncia 181 a identidade do denunciante e denunciado é preservada. Também o registro pode ser feito por meio da tecnologia Iara (Inteligência Artificial Rápida e Anônima), da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), ou na Delegacia de Polícia mais próxima.