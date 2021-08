Homem é preso em Tailândia depois de dez anos foragido

A Polícia Civil do Pará por meio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado de prisão para a execução de pena, no município de Tailândia na tarde do último domingo (22).

O mandado foi dirigido a um homem acusado pela prática de um crime de homicídio ocorrido em Belém. O investigado escondeu-se em uma área de difícil acesso, em vicinal santa maria próximo a travessia do Rio Moju, ele habitava em um barraco de madeira há quase 10 anos. O foragido já se encontra na unidade policial na qual está à disposição dos procedimentos cabíveis pela lei.

Foto: Agência Pará