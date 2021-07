Homem é preso flagrado com 33 porções de maconha em Belém

Na residência que era do suspeito, foram encontrados uma balança de precisão, uma faca, uma tesoura e um rolo pequeno de papel filme, materiais usados para a embalagem das drogas.

Trinta e três porções de maconha foram apreendidas com um homem no Conjunto CDP, em Belém. O suspeito do crime foi preso por policiais militares que atuam no motopatrulhamento do Batalhão Águia (28º BPM). As informações são desta quinta-feira (29).

Durante rondas pelo conjunto, os militares abordaram um homem que estava em atitude suspeita, em frente a uma residência na Passagem Marajoara. Após a revista pessoal, eles encontraram drogas, duas joias e uma quantia em dinheiro que estavam com o suspeito.

Na residência que era do suspeito, foram encontrados uma balança de precisão, uma faca, uma tesoura e um rolo pequeno de papel filme, materiais usados para a embalagem das drogas. O criminoso foi apresentado junto com o material entorpecente na Delegacia de Polícia Civil da Sacramenta.