Homem é preso pela PF em operação de combate extração ilegal de madeira em terra indígena

A Polícia Federal e o Instituto Brasilero de Meio Ambiente e dos Recursos Minerais – Ibama desmobilizam a extração ilegal de madeira na Terra Indígena do Alto Rio Guamá desde ontem, terça-feira, 24, no âmbito da Operação Amazônia Viva. O resultado foi uma prisão em flagrante por crime ambiental, além de apreensões e inutilização de maquinário usado na derrubada da floresta em área da União. O próximo passo será identificar os responsáveis pelo crime.



A pessoa presa dirigia um trator que continha madeira irregular, motosserra e três jacarés pequenos capturados. O veículo foi inutilizado pelo Ibama, conforme previsão legal, uma vez que era inviável retirá-lo da área. A motosserra foi apreendida; os animais, soltos na natureza; e o motorista levado para ser autuado por crime ambiental na Superintendência da Policia Federal em Belém, sendo liberado mediante pagamento de fiança.



Foram mobilizados 20 policiais e quatro servidores do Ibama para a missão. Trabalhadores na exploração irregular costumam fugir ao perceber a chegada da polícia e em alguns casos, tentam interromper o fluxo das estradas com pedras e sucatas, para atrasar a chegada da operação.



O lado oeste da Terra Indígena, próximo ao município Nova Esperança do Piriá, sofre com a exploração ilegal crônica. A situação já tem sido denunciada por associação de índios, que acusam serrarias da região. A Polícia Federal tem inquéritos para investigar a situação e já havia feito operações para combater o crime. A operação visa apoiar o trabalho do Ibama na proteção do meio ambiente indígena, instruir inquéritos em andamento e, se for o caso, abrir novos inquéritos para apurar sobre a extração ilegal de madeira.



Imagens: Ascom/SRPF