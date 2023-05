Homem é preso por abusar de criança com transtorno do espectro autista

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca Santa Casa), com o apoio da Polícia Científica, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar contra um homem de 46 anos suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança com transtorno do espectro autista de 10 anos. A ação ocorreu nesta quinta-feira (11), no município de Vila dos Cabanos.

O homem também foi autuado em flagrante pelo crime de produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infanto juvenil. Durante a realização das buscas na residência do suspeito, os peritos constataram que o mesmo produzia e armazenava material pornográfico, incluindo o vídeo do estupro cometido contra a criança. Além disso, outros materiais contendo cena de sexo e nudez de crianças e adolescentes fram encontrados nos dois aparelhos celulares analisados.

De acordo com a diretora da Deaca Santa Casa, delegada Karina Figueiredo, o caso foi denunciado pela mãe da vítima. “A criança teve atendimento especializado e, durante o relato, a equipe teve indícios que o abuso havia sido filmado, hipótese que foi confirmada no momento da busca e apreensão. Este tipo de ação é importante para que todos fiquem atentos às nossas crianças vulneráveis, principalmente as que possuem algum tipo de deficiência e além disso mostrar para a sociedade que temos profissionais qualificados para atuar de forma ágil nesses casos”, destaca a diretora.

O material apreendido foi encaminhado para ser periciado pela Polícia Científica e o preso encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Texto: Bruna Ribeiro

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação