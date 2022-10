Homem é preso por derrubar 2 estátuas em museu no Vaticano

Um homem foi detido na última quarta-feira (5) pelo Corpo da Gendarmaria do Estado da Cidade do Vaticano após derrubar duas esculturas antigas expostas em um museu por razões ainda não identificadas, confirmaram fontes da Santa Sé.

Após a detenção, o indivíduo foi colocado sob custódia da polícia italiana, que o levou para interrogatório.

O incidente ocorreu quando um turista dos Estados Unidos jogou no chão dois bustos da época romana no Museu Chiaramonti, segundo a imprensa local. As duas peças ficaram danificadas no chão. Ainda não há informações sobre a gravidade dos danos.

As esculturas foram imediatamente levadas ao laboratório de restauração.

Fonte: *EFE