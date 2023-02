Homem é preso por espancar ex após sair da cadeia pelo mesmo crime

Na tarde desta quarta-feira (8), um homem foi preso poucos meses depois de ser liberado da cadeia após espancar a ex-companheira até ela perder a consciência. Ele havia sido detido por lesão corporal contra a mesma vítima e foi preso novamente.

O crime ocorreu no Parque José Affonso Junqueira, no Centro de Poços de Caldas (MG).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas acionaram a viatura relatando sobre uma mulher sendo agredida na rua. A vítima, de 41 anos, bateu com a cabeça no chão e perdeu a consciência. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O agressor foi localizado próximo ao local. De acordo com a polícia, ele estava sob o efeito de drogas. O homem negou as agressões e disse que a mulher era sua ex, mas que ela estava o perseguindo.

A Polícia Militar pesquisou o histórico do suspeito e descobriu que ele tinha deixado a penitenciária no dia 23 de janeiro. Ele foi preso por lesão corporal contra a mesma mulher agredida nesta quarta. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: IG/Foto: Pexels