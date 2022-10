Homem é preso por estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil no Pará

Um homem investigado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e posse de pornografia infantil não consentida foi preso na terça-feira (18), no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém.

As investigações da Polícia Civil iniciaram após denúncia de abuso sexual contra duas crianças. Um inquérito foi aberto e apontou o homem como responsável pelos crimes.

Após o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, a polícia encontrou provas que apontavam para o possível armazenamento de pornografia infantil. Durante as buscas foram apreendidos dispositivos eletrônicos, os quais foram encaminhados para perícia e serão anexados ao inquérito policial.

O suspeito foi conduzido até a delegacia do município e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem a fim de elucidar o caso em sua totalidade.

Fonte: Debate com informações de G1 Pará