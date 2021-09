Homem é preso por lesão corporal, em Belém

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, nesta sexta-feira (17). O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém e foi cumprido em desfavor de um homem suspeito pelo crime de lesão corporal, previsto no Art. 129, inciso 9 do Código Penal. O sujeito foi preso no bairro do Jurunas, e foi encaminhado à delegacia para o cumprimento dos procedimentos cabíveis. O homem já se encontra à disposição da Justiça.

Por Ana Batista

Fonte: Polícia Civil Do Estado do Pará/Foto: Internet Divulgação