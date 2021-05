Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Marex

Polícia suspeitou de veículo que trafegava em atitude suspeita e encontrou armamento durante vistoria

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro do Marex, em Belém, após ter sido abordado, na noite deste domingo, 2, por militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). No veículo conduzido por ele os policiais encontraram uma pistola, calibre 380, municiada.

O acusado foi preso durante uma ronda realizada pelos agentes de segurança na avenida Júlio César. De acordo com a PM, o veículo conduzido pelo acusado foi avistado em atitude suspeita trafegando pelo local. A equipe decidiu então abordar o condutor do automóvel. Durante a revista veicular, os policiais encontraram uma arma de fogo, munições e e duas balaclavas (peças de malha utilizada para cobrir a cabeça ou proteger o rosto).

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Seccional de Polícia Civil da Sacramenta, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.