Homem é preso por promover orgia com dois familiares na frente do filho de 5 anos

Três homens da mesma família foram presos na madrugada do último domingo (30), ao participar de uma orgia e permitir que uma criança de cinco anos de idade, filho de um dos acusados, presenciasse o ato sexual, que ocorreu em via pública no bairro São Francisco, na capital goiana.

O grupo, que envolvia os familiares e uma travesti, foi flagrado dentro de um carro estacionado debaixo de uma árvore. As quatro pessoas estavam no banco de trás, enquanto o menino permanecia no banco da frente do veículo.

De acordo com o comandante da Ronda Municipal de Goiânia, Vagner Rodrigues, todos os participantes do ato sexual foram presos e devem responder por corrupção de menores e satisfação de lascívia na presença de crianças. Cada pessoa deve pagar uma fiança em torno de R$ 3 mil reais. O menino de cinco anos foi encaminhado ao Juizado de Menores.

Fonte: Amazonia