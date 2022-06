Homem é preso por receptação de madeira furtada em Santana do Araguaia

Abraão Carlos de Morais foi preso na tarde da segunda-feira (27) por receptação de madeira furtada em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O caso foi registrado por uma guarnição da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ª CIPM) após ser denunciado pela vítima, que viu as madeiras dela já colocadas na casa que o suspeito está construindo.

A guarnição da Polícia Militar estava saindo da Delegacia de Polícia Civil quando foi acionada pela Central que no Bairro Centro de Apoio, na Rua Zequinha da Silva, havia uma vítima de furto, que tinha reconhecido seus pertences em uma casa nas imediações.

A equipe foi para o local, onde encontrou a vítima, identificada como Arlindo Silva Araújo, que apresentou o Boletim de Ocorrência que tinha registrado, relatando o furto de umas peças de madeira e que elas estavam na casa de Abraão. Os militares foram até a residência do suspeito, que fica quase em frente à residência da vítima.

Questionado sobre a situação, Abraão justificou que comprou a madeira há aproximadamente seis meses de um indivíduo chamado Lucas. No local, Arlindo mostrou as peças e disse reconhecê-las porque ele mesmo havia retirado as madeiras e, inclusive, apontou algumas peças que já estavam no telhado da casa de Abraão, somando quatro vigas. No total, ele disse que foram furtadas aproximadamente 25 unidades.

Diante do reconhecimento da vítima quanto aos pertences, o suspeito foi convidado a acompanhar os policiais, porém disse que não iria e que só “sairia do local preso” e não entraria na viatura. Os policiais atenderam ao ‘pedido’ dele, que foi algemado e conduzido para a delegacia, junto com Arlindo, para as medidas cabíveis. Com ele, ainda foi encontrada certa quantia em dinheiro e um celular.

Fonte: Debate com Tina DeBord