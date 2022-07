Homem é preso por suspeita de matar cachorro a tiros de espingarda, na periferia de Santarém

Um homem foi preso após ser denunciado por atirar contra um cachorro, na comunidade Estrada Nova, na região do Maicá, no município de Santarém, no oeste do Pará.

O crime ocorreu por volta das 21h30 desta segunda-feira (4), quando o animal invandiu a residência de Pablo Nascimento de Sousa e o acusado teria efetuado um disparo de espingarda contra o animal. A prisão foi efetuada por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Ambiental da Polícia Militar, acionada pela dona do cachorro.

Inicialmente, o suspeito negou que tivesse atirado contra o animal e negou que possui arma em casa. Contudo, após a polícia fazer uma revista no interior do imóvel, encontrou duas espingardas. Havia ainda uma pessoa escondida na laje da caixa d’água da residência. Ambos foram conduzidos para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Pablo Nascimento de Sousa foi apresentado ao delegado Eduardo Simão e autuado em flagrante. Ele vai responder pela prática de crimes de maus-tratos contra animal, ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: O Estado Net