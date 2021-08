Homem é preso por tráfico de drogas, em Dom Eliseu, no Pará

Suspeito transportava maconha, cocaína e crack quando foi abordado pelos policiais.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, em Dom Eliseu, sudeste do Pará, após ser flagrado com maconha, cocaína e crack dentro de uma mochila. O suspeito carregava 795 gramas de maconha, 50 de cocaína e outras 10 gramas de crack, além de R$172,50 em dinheiro.

A prisão do suspeito e apreensão das drogas ocorreu durante uma ação policial no bairro Liberdade, no município. Os militares realizavam ações de policiamento ostensivo no local quando realizaram a abordagem. O caso foi registrado na delegacia do município para a realização dos procedimentos administrativos legais.

Por G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/Polícia Militar do Pará