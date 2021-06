Homem é preso por violência doméstica em Castanhal

Homem foi preso nesta segunda-feira (21) pelo crime de violência doméstica, em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e denunciou o parceiro.

Segundo a PC, a vítima relatou as agressões sofridas e mostrou as lesões pelo corpo. Uma equipe foi enviada até a casa do casal e encontrou o agressor. A irmã da vítima e o filho do casal confirmaram o ato de violência.

O homem está preso na delegacia da cidade à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA — Belém