Homem é preso suspeito de estuprar as cinco filhas, com idades entre 4 e 13 anos, em Goianésia do Pará

Um homem de 51 anos foi preso suspeito de estuprar as cinco filhas, com idades entre 4 e 13 anos, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. O mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido nesta quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era investigado pela prática de atos libidinosos contra as próprias filhas. A partir do inquérito instaurado foi solicitado o mandado de prisão ao titular da Vara Única da Comarca.

O suspeito estava localizado em uma região rural do município, situada a cerca de 65 quilômetros do centro de Goianésia. Segundo a PC, a materialidade dos crimes foi confirmada por laudos periciais.

O preso foi encaminhado à Unidade Polícia para procedimentos penais e em seguida foi levado para a Cadeia Pública de Tucuruí, município vizinho. A pena prevista para esse crime é de reclusão, de oito a 15 anos.

Dados

Segundo a Divisão de Estatística da Polícia Civil do Estado do Pará (Divest), com dados coletados e analisados nesta quarta-feira, em 2019 foram registrados 1.140 casos desse tipo de crime no estado. Em 2020, o número ficou em 932 casos. De janeiro até 14 de abril deste ano, 860 casos foram registrados.

Para Cristina Maria Bastos, da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), com a pandemia da Covid-19, crianças passaram a ficar mais tempo em casa e longe da escola e de outros ambientes sociais, se tornando mais vulneráveis e indefesas.

Denúncias

Suspeitas de casos de agressão ou abuso sexual devem ser denunciados imediatamente por meio do Disque Denúncia 181, em que a identidade do denunciante e denunciado é preservada.

Fonte: G1/PA