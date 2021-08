Homem é preso suspeito de estuprar sogra de 90 anos

Um homem de 56 anos foi preso, na última quarta-feira (18), suspeito de estuprar a própria sogra, de 90 anos. O caso ocorreu no Bairro Itapuã, em Aparecida de Goiânia (GO). De acordo com a polícia, a vítima tem problemas auditivos e dificuldades de enxergar.

A denúncia foi feita pela companheira do suspeito, filha da vítima. Ela apresentou imagens aos policiais que mostram o homem sem camisa perto da idosa, que divide a mesma casa com o casal.

De acordo com perícia da Polícia Técnico-Científica, as limitações de saúde da vítima teriam dificultado um pedido de socorro. A perícia também apontou indícios de conjunção carnal recente.

O suspeito deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável, podendo pegar até 10 anos de prisão, se for condenado. As identidades não foram reveladas.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/PMGO