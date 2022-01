Homem é preso tomando sorvete após matar ex-mulher no Pará

A Polícia Militar prendeu na tarde deste domingo (30) Edilberto Costa, suspeito de matar a ex-companheira Letícia Coelho dos Santos, de 37 anos, no município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu durante a manhã do mesmo dia.

De acordo com a polícia, no momento da prisão Edilberto estava acompanhado da atual namorada, passeando de mãos dadas e tomando sorvete em um shopping localizado na Travessa Padre Eutíquio.

O homem foi preso e encaminhado para a Seccional de São Brás.

O crime

Letícia Coelho morreu após ser esfaqueada várias vezes no pescoço e no pulso pelo ex-companheiro durante a manhã deste domingo, na rua Sebastião de Oliveira com a travessa Vereador Alexandre Silva, no município de Barcarena.

Testemunhas afirmaram que Letícia sofria ameaças de Edilberto. Ainda de acordo com as testemunhas, o suspeito estava acompanhado da atual companheira no momento do crime.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News