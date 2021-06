Homem é suspeito de incendiar corpo de ex-mulher na frente da filha da vítima

Acusado teria esperado a vítima virar de costas para jogar álcool líquido nela e atear fogo

Uma mulher, de 22 anos, teve o corpo incendiado na frente da filha, uma criança de dois anos, após uma possível discussão com o ex-companheiro, no último domingo (13), em Cariacica, no Espírito Santo. A informação é do portal Folha Vitória. As vítimas haviam se mudado a pouco para o prédio e foram socorridas por vizinhos.

Testemunhas relatam que o suspeito de cometer o crime, o ex-namorado da moça, que não teve a identidade revelada, chegou ao prédio e subiu as escadas até o segundo andar, onde ela morava. Ao parar em frente ao apartamento, eles teria começado a discussão.

De acordo com os vizinhos, ele esperou a ex virar de costas para jogar álcool líquido nela. A família da jovem diz que ela e a filha só não morreram porque os vizinhos correram para apagar as chamas, após a tentativa de arrombar a porta e retirá-las por meio de um buraco.

A jovem foi socorrida pelo Samu e levada para um hospital da Grande Vitória com 20% do corpo queimado.Já a criança inalou fumaça e, por isso, teve que ser encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória.

Fonte: O Liberal