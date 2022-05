Homem embriagado deita na rua e morre atropelado por caçamba de lixo da Prefeitura de Porte

Na tarde desta terça-feira (17), Manoel Rodrigues dos Santos, que era conhecido como “Manelzinho”, de 28 anos, morreu atropelado por uma caçamba coletora de lixo da Prefeitura de Portel, na Rua Tamandaré, Bairro Cidade Nova, localizado na Ilha do Marajó.

Segundo informações, “Manelzinho” estava embriagado e deitou no meio da rua. Ao ver a caçamba, ele teria tentado levantar e correr, mas, devido estar muito bêbado, se desiquilibrou e caiu para debaixo do veículo, sendo atingido pelas rodas. A vítima morreu ainda no local.

Conforme informações, Manoel Santos tinha problemas mentais e era alcoólatra. Na cidade ele era bastante conhecido, por ser uma figura folclórica e que não fazia mal a ninguém. A Polícia Militar fez o isolamento da área e acionou a Polícia Civil.

Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima foi levado para o necrotério do Hospital Municipal de Portel, para exame de necropsia. O motorista do caminhão, que parou para prestar socorro e permaneceu no local, foi encaminhado pela Polícia Civil até a Delegacia de Portel, onde prestou depoimento. A Prefeitura de Portel não se manifestou sobre ao acidente.

Fonte: Portal Debate, com Native News Carajás