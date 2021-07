Homem encontra rocha avaliada em R$ 515 milhões no quintal

Autoridades do Sri Lanka anunciaram que uma grande rocha com um aglomerado de safiras foi encontrada, por acaso, no quintal de um homem identificado como Sr. Gamage. O proprietário não quis fornecer seu nome completo por motivos de segurança.

– É um espécime especial de safira estrela; provavelmente [é] a maior [pedra] do mundo. Dado o tamanho e o seu valor, acreditamos que interessará a colecionadores privados ou museus – disse à BBC Thilak Weerasinghe, presidente da Autoridade Nacional de Joias e Gemas do Sri Lanka.

Gamage, que é comerciante de pedras preciosas, contou que a descoberta foi feita por trabalhadores que cavavam um poço em sua casa, na área de Ratnapura, que é conhecida como a “cidade das joias”.

– A pessoa que estava cavando o poço nos alertou sobre algumas pedras raras. Mais tarde, encontramos esse enorme espécime – relatou.

Especialistas afirmam que a pedra tem valor estimado em até 72 milhões de libras (R$ 515 milhões). A rocha pesa cerca de 510 quilos, ou 2,5 milhões de quilates, e foi chamada de “Safira da Serendipidade”.

O tesouro foi encontrado há 1 ano, mas só agora veio a público porque todo o processo burocrático do governo local finalmente terminou.

Foto: Arquivo Pessoal/ Sr. Gamage

Fonte: Pleno News