Homem esfaqueia ex-esposa e em seguida se suicida, em Marituba

Um homem, identificado apenas pelo prenome Denis, esfaqueou a ex-esposa e em seguida se suicidou, na noite deste domingo (18), no conjunto Nova Marituba, em Marituba, região metropolitana de Belém. A mulher foi hospitalizada e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 20h20 para averiguar um informe de morte por meio de enforcamento no conjunto Nova Marituba. Ao chegar no local, os policiais foram informados de que se tratava de Denis.

Testemunhas disseram que Denis chegou da casa da sua ex-esposa, no bairro do Icuí, e disse que teria feito “uma grande besteira”. Em seguida, ele entrou na casa de sua irmã. Minutos depois, foi encontrado já sem vida por seus familiares.

A irmã de Denis também contou aos policiais que entrou em contato com a ex-esposa dele e ficou sabendo que ele desferiu duas facadas nela no final da tarde, e que a mesma estava hospitalizada. Os familiares registraram um Boletim de Ocorrência e em seguida o corpo foi removido do local.

Fonte: O Liberal

Por: Redação Integrada