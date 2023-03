Homem esfaqueia pai, põe fogo na casa e morre ao cair de prédio

Um homem de 25 anos é acusado de ter esfaqueado o pai e incendiado o apartamento da família em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (23). Após cometer os crimes, ele caiu do quarto andar do prédio e morreu.

Ao jornal Extra, uma pessoa que mora no edifício onde ocorreu o crime relatou que a informação que circula entre os moradores é de que mãe e filho estariam sozinhos em casa quando o pai chegou para uma visita. Pai e filho então teriam se desentendido e o jovem teria esfaqueado o pai. A mãe teria tentado conter o filho e teve o antebraço fraturado.

O pai do acusado, de 66 anos, está internado em estado grave em um hospital de Niterói após ter sido esfaqueado. Já a mãe, de 60 anos, saiu à revelia da unidade de saúde, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A Polícia Civil, por sua vez, informou que uma perícia foi realizada no local e que “os envolvidos serão ouvidos na unidade”.

– Informações preliminares apontam que houve uma tentativa de homicídio seguida de suicídio. Os agentes aguardam os laudos periciais e realizam outras diligências para esclarecer os fatos – relatou a corporação.

