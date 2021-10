Homem está desaparecido no rio Amazonas, após acidente entre uma bajara e um barco de passageiros, em Óbidos

Um homem está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (13), no rio Amazonas, no município de Óbidos, no oeste do Pará. Sebastião Queiroz estava em uma pequena embarcação, juntamente com mais duas pessoas, quando um barco de passageiros avançou em direção da bajara onde estavam os pescadores, causando avarias e atirando os ocupantes dentro d’água. Dois conseguiram se salvar, mas Sebastião não foi localizado.

O acidente ocorreu por volta das 01h30 de hoje (13), na região conhecida como Trindade, na comunidade de Santa Rita, no município de Óbidos. O barco San Marinho, que faz linha entre Manaus e Santarém, teria avançado sobre a pequena embarcação, segundo relatou um dos sobreviventes, identificado apenas por Docinei. Ele e outro pescador, identificado por Edilson, foram resgatados pelos tripulantes do barco San Marino.

As buscas ao terceiro pescador continua na região. Sebastião Queiroz era o dono da bajara ‘Tia Naza’ e era acostumado a pescar com amigos no rio Amazonas.

Docinei contou que quando eles avistaram a embarcação se aproximando, jogaram luzes de alerta, mas não foram notados pelo comandante do San Marino. O choque foi inevitável. “Eu e outro parceiro conseguimos pular. Não conseguir localizar o Sebastião”, disse o sobrevivente.

A Capitania dos Portos de Santarém já foi acionada para investigar as causas do acidente.

Fonte: O Estado net