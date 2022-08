Homem estupra cães, mata e cozinha carne para comer

A Guarda Civil Municipal de Aparecida foi acionada no último sábado, 6 de agosto, para atender uma denúncia de maus tratos a animais domésticos no Setor Garavelo. Chegando ao local os Guardas Civis encontraram carcaça de animais já mortos, carne de animais, possivelmente cães pendurados no varal e outras carnes sendo preparadas em um fogão improvisado.

Segundo denúncias dos moradores vizinhos à residência do acusado, as carnes seriam de animais, sendo um deles, um cachorro da raça shitzu que seria de uma moradora da mesma rua. Ainda segundo relatos, o criminoso praticava sexo com uma cadela.

A GCM informa que após o flagrante encaminhou o homem para o 4º DP de Aparecida para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Debate com informações do G5News