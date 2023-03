Homem estupra e transmite HIV à enteada de apenas 8 anos

Um homem de 36 anos foi preso por estuprar a enteada de 8 anos em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, capital de Goiás. De acordo com investigações da Polícia Civil do estado, o padrasto ainda transmitiu HIV à menina.

A prisão preventiva ocorreu nesta terça-feira (28), em Aparecida de Goiânia. O caso foi descoberto após funcionários e professores da escola onde a criança estudava perceberem uma mudança brusca de comportamento da criança.

Conforme apurações preliminares, o homem se aproveitava da ausência da mãe em casa para praticar os abusos contra a menina. Ele teria proferido ameaças de morte para que a criança não o denunciasse.

Os abusos foram constatados após o Conselho Tutelar ser acionado e exames serem feitos pelo Instituto Médico Legal (IML).

André Veloso, delegado responsável pelo caso, disse que o homem negou os abusos, bem como a transmissão do HIV. Embora tenha admitido ser portador do vírus, o padrasto apontou que a transmissão deve ter sido feita pela mãe. No entanto, a mãe da criança testou negativo.

O homem poderá ser indiciado por estupro de vulnerável e lesão corporal gravíssima.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/PCGO