Homem fica pendurado em poste ao tentar fazer ‘gato’ em Ananindeua

Um homem ainda não identificado ficou preso na fiação elétrica depois de tentar fazer um “gato” no poste de energia, no bairro do Icuí-Guajará, em Belém. De acordo com informações, o homem trabalhava como carroceiro e passou pelo menos uma hora pendurado nos fios. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Informou que efetuou o resgate da vítima em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e que o homem foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), ainda com vida.

A Equatorial Energia Pará informou por meio de nota que lamenta o acidente ocorrido e esclareceu que enviou seus técnicos ao local para apurar de forma detalhada as causas do acidente. A investigação ainda está em curso e a distribuidora se colocou à disposição para prestar informações às autoridades.

A empresa reforça que somente equipes da concessionária estão habilitadas para fazer qualquer tipo de contato com a rede de distribuição, e que intervenções de terceiros na rede podem causar acidentes graves, curtos-circuitos e até mesmo morte por eletrocussão.

Fonte: Roma News