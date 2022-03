Homem incendeia casa da ex-companheira em Marabá

Um homem identificado como Francisco Ferreira Lima Júnior, incendiou a casa da ex-companheira em Marabá, sudeste do Pará. A mulher que possui medida protetiva contra o acusado, precisou sair de casa e se esconder na casa de parentes. O caso aconteceu na noite da terça-feira (8), por volta das 20h, na Rua Rio Branco, bairro Novo Horizonte, núcleo cidade Nova.

De acordo com informações do boletim policial, a Guarda Municipal de Marabá foi informada sobre a ocorrência e imediatamente acionou a Polícia Militar. Conforme a denúncia, um indivíduo havia incendiado a residência da ex-mulher. Informaram também que devido à gravidade da situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para controlar as chamas.

Ao chegarem no local do incêndio, testemunhas relataram ao policiais que Francisco estava escondido na casa dos pais na Rua Frei Raimundo. A PM e os guardas se dirigiram ao endereço informado e encontraram o homem. Ele chegou a apresentar resistência e tentar fugir, mas os policias conseguiram contê-lo.

Segundo a polícia houve necessário disparos de teaser para conter o indivíduo. Depois de algemado o foi homem levado ao Hospital Municipal de Marabá e em seguida apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Marabá. A ex-mulher também foi conduzida à delegacia para formalizar a denúncia. Francisco deve responder pelo crime de quebra de medida protetiva contra violência doméstica e crime de incêndio.

Fonte: Portal Debate