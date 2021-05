Homem invade com carro loja em que a ex trabalha

RIO – Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após invadir uma loja com o próprio carro em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, na tarde de terça-feira. Ele quebrou as vidraças do estabelecimento comercial, onde a ex-companheira trabalha, e só parou de acelerar quando policiais militares do 12º batalhão, que passavam pela Avenida Palestina, o abordaram e deram ordem de prisão.

Segundo a PM, o homem, que não teve a identidade revelada, estava tentando atropelar a ex-mulher, de 43 anos. Apesar do susto, ela não ficou ferida. Ainda de acordo com a PM, ela tinha uma medida protetiva contra o suspeito desde o dia 13 de abril.

Homem invadiu com o próprio carro loja onde ex trabalha em Balneário Camboriú Foto: Divulgação PM

A polícia informou para NSC TV, que ele ingeriu medicamentos em excesso antes de ir até a loja da ex e por isso foi levado para o Hospital Ruth Cardoso. Ele aguarda receber alta médica para ser levado para delegacia.