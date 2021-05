Um homem invadiu o Boulevard Shopping, no bairro do Umarizal, em Belém, e assustou diversos clientes do estabelecimento. Ele estava com um facão e passou por seguranças e conseguiu ameaçar algumas pessoas que circulavam pelo local.

Alguns minutos depois ele foi imobilizado pelos seguranças do shopping e foi preso. A Polícia Civil informou que vai apurar o caso.

Fonte: O Liberal