Homem joga gasolina e atea fogo na esposa que se recusou a comprar cerveja em Porto de Moz

Na quinta-feira, 7, um homem identificado como Josielson Lima Costa, de 30 anos foi preso acusado de ter ateado fogo na sua própria esposa no sítio Boa Vista, zona rural do referido município de Porto de Moz, região sudoeste do estado. Segundo informações, o homem estaria bebendo quando começou uma discussão com a esposa, identificada como Margarete Garcia Texeira.

De acordo com a Polícia, a confusão começou porque Josielson queria mais dinheiro para beber cerveja e pediu a sua esposa, que se recusou de atender ao pedido. Inconformado, o agressor teria jogado gasolina na sua esposa e depois ateado fogo causando várias queimaduras na mesma.

A Polícia Militar foi acionada e conseguir prender Josielson. Com ele foram encontrados vários armamentos de fabricação caseira e muitas munições. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para serem tomadas as devidas providências. Enquanto que sua mulher foi levada para uma unidade de saúde onde se encontra em tratamento médico.

Fonte: Plantão 24h News.