Homem mata a facada a companheira transsexual em Tucuruí

A jovem transsexual Danielly do Carmo Santos foi assassinada com um golpe de arma branca deferida por seu companheiro, Erick Mateus, que não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu na noite de ontem, quinta-feira, 16 em Tucuruí, no sudeste do Pará.



Conforme informações preliminares, levantadas pela polícia, houve uma discussão, envolvendo o casal por volta das 22h. A briga resultou no término de seu relacionamento. Por isso, ele desferiu um golpe de faca no peito de Danielly e, em seguida evadiu-se do local. Até o final da manhã desta sexta-feira, 17, Erick ainda não havia sido localizado pela polícia que está no seu encalço.



Informes procedentes de Tucuruí dão conta que, de imediato, familiares e amigos da vítima prestaram socorro, levando-a até a UPA do município, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Dany morava com sua mãe na rua Cametá, no bairro Vila Peniel, às proximidades do estádio Navegantão, em Tucuruí.



O caso já está sendo investigado e a Polícia Civil segue com as diligências e investigações.

A família, sem condições financeiras, precisa de ajuda para custear o sepultamento de Dany. Quem puder ajudar a família nesse momento difícil pode ajudar através do pix abaixo:

(94) 996665846 Daiane do Carmo Santos.

A família pede justiça e a prisão do assassino que irá responder por feminicídio.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais